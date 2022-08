Stiri pe aceeasi tema

- Un numar important de turisti sunt asteptati in statiunea Mamaia, in prima saptamana din septembrie, prin programul "Litoralul pentru toti" la care au aderat peste 20 de unitati de cazare, a informat, vineri, Organizatia Patronala Mamaia - Constanta.

- Organizatia Patronala Mamaia – Constanta a transmis, vineri, ca programul ”Litoralul pentru toti” se desfasoara si in aceasta toamna, iar in statiunea Mamaia, peste 20 unitati de cazare si-au anuntat participarea in cadrul acestui program, care se va desfasura in luna septembrie. Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro,…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a crescut in trimestrul II din 2022 cu 5,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile…

- FPTR lanseaza o noua ediție a programului „Litoralul pentru toți”. Programul incepe pe data de 28 august și dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de persoana,…

- ”Hotelurile din statiunile de la Marea Neagra vor fi ocupate aproape in totalitate la finalul acestei saptamani, cand vom avea un weekend prelungit datorita zilei libere de Sfanta Maria, sarbatorita luni, pe 15 august”, arata datele Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment de…

- Ionut Nedea a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt hoteluri in Mamaia cu preturi mai mici decat restul litoralului. ”In ultima vreme, in ultimele zile, am constatat o crestere a cererii pe Mamaia. Acest lucru se datoreaza si faptului ca multe dintre hoteluri, multi parteneri de-ai…

- Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, considera ca motivul pentru care Mamaia a scazut in acest an si a avut mai putini turisti este legat de pretul parcarii din statiune. Presedintele organizatiei Patronale Mamaia – Constanta si prim-vicepresedinte executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul…

- “Sejururile pentru minivacanta de Rusalii au inceput sa se vanda inca din luna ianuarie, dar pe masura ce ne apropiem de aceasta perioada, numarul cererilor a crescut. Cei mai multi turisti au ales pachetele de trei nopti de cazare la mare, dar sunt si turisti care isi prelungesc sejurul la 4-5 nopti.…