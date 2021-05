Constanta: Ce firma a semnat cu CN Administratia Porturilor Maritime SA. Despre ce este vorba (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Navala Romana a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru furnizarea de documente nefalsificabile.Valoarea contractului este de 499010 lei.Contractul a fost atribuit la data de 27 aprilie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 17 mai 2021.Despre…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii. Societatea castigatoare este KEIRON LOGISTICS SRL.Valoarea totala a achizitiei este de 75.768 lei.Descrierea contractului:Obiectul contractului consta in furnizarea produselor: "Remorca…

- Unitatea Militara 02146 Mangalia a atribuit un contract in urma unei licitatii. Societatea castigatoare este PREMIER ENERGY TRADING.Contractul a fost atribuit la data de 27 aprilie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 30 aprilie 2021. Valoarea contractului este de…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii. Societatea castigatoare este UTILNAVOREP SA.Contractul a fost atribuit la data de 12 aprilie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 29 aprilie 2021.Valoarea…

- In municipiul Constanța se executa in prezent ample lucrari de modernizare și dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa potabila și de colectare și tratare a apei uzate. Acestea sunt desfașurate de catre antreprenori și au fost prevazute in 10 (zece) contracte de lucrari derulate in cadrul Programului…

- Compania Nationala de Investitiia semnat astazi contractul de reabilitare si consolidare a Colegiului National „Carol I” cu firma care se bva ocupa de proiectarea si executia lucrarilor, respectiv SC Constructii Erbasu SA. Contractul a fost semnat la Prefectura Dolj in prezenta ministrului Dezvoltarii…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta organizeaza licitatie publica pentru a moderniza si extinde reteaua de alimentare cu apa la cheu Danele 85 99, anunt ce l puteti consulta in sectiunea Documente a materialului. Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime"…

