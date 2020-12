Stiri pe aceeasi tema

- Pentru șase localitați din județul Constanța s-a decis prelungirea carantinei, cu doua saptamani pentru cinci dintre acestea și cu o saptamana pentru o localitate, anunța Prefectura Constanța. Potrivit sursei citate, Institutul National pentru Sanatate Publica a avizat analizele de risc ale Directiei…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanta a decis intrarea in carantina pentru o perioada de 14 zile a orasului Eforie si a satului Lazu, incepand de joi seara, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Prefectura Constanta. Potrivit sursei citate, CJSU a propus intrarea…

- Pentru localitatile Lumina, Costinesti, Techirghiol, Medgidia, M. Kogalniceanu, Agigea si Valu lui Traian s a propus intrarea in carantina incepand cu data de 21.11.2020, ora 20.00. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta CJSU a aprobat, aseara, la propunerea Directiei de Sanatate Publica DSP…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, vineri seara, la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), instituirea carantinei sanitare in alte sapte localitati din judetul Constanta, incepand cu data de 21 noiembrie, ora 20,00, ca masura de reducere a infectarii cu noul coronavirus,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, vineri seara, la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), instituirea carantinei sanitare in alte sapte localitati din judetul Constanta, incepand cu data de 21 noiembrie, ora 20,00, ca masura de reducere a infectarii cu noul…

- Localitațile Lumina, Costinești, Techirghiol, Medgidia, M. Kogalniceanu, Agigea și Valu lui Traian intra in carantina incepand cu data de 21.11.2020, ora 20:00. Masura va fi valabila pentru urmatoarele 14 zile, cu posibilitate de prelungire, daca situația o va cere. Decizia a fost luata, vineri, in…

- Alte sapte localitati din judetul Constanta sunt propuse de catre Directia de Sanatate Publica sa fie carantinate, in conditiile in care orasul Ovidiu este in carantina, iar pentru municipiul resedinta aceeasi masura intra in vigoare in ziua in curs, incepand cu ora 20,00. Potrivit Institutiei Prefectului…

- Municipiul Constanța intra in carantina incepand de vineri, ora 20:00. Decizia a fost luata, joi, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența iar masura va intra in vigoare dupa ce ordinul va fi semnat de șeful DSU, Raed Arafat. „Carantinarea municipiului Constanța a fost propusa și votata in CJSU,…