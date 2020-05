Autoritatile au decis ridicarea carantinei partiale, incepand de vineri dimineata, in localitatea Cuza Voda, masura de preventie luata pe 21 aprilie, dupa ce in comuna au fost inregistrate mai multe cazuri de imbolnaviri cu COVID-19, informeaza Prefectura Constanta. Potrivit sursei citate, carantina instituita partial in localitatea Cuza Voda este anulata dupa ce 90 de persoane din zona respectiva au fost testate si nu a mai fost descoperit niciun caz de infectare cu COVID-19, ordinul fiind semnat de secretarul de stat Raed Arafat. "Hotararea a fost luata la propunerea Directiei de Sanatate Publica…