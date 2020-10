Constanta. Carambol, pe bulevardul Mamaia, la Delfinariu. O victima. masina rasturnata

Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe bulevardul Tomis, la intrare in Constanta, dinspre OvidiuUn grav accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute, pe bulevardul Tomis, la intrare in Constanta, dinspre Ovidiu.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta o masina s a rasturnat.Totodata potrivit informatiilor noastre…

- Accident rutier intre Vitanești și Vaceni in Eveniment / on 13/08/2020 at 10:49 / Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orelor 09.00, pe E70, intre localitațile Vitanești și Vaceni. “In timp ce un barbat in varsta de 53 de ani, din…

- In urma impactului, atat autoturismul, cat și motocicleta au luat foc, iar motociclistul și-a pierdut viața la scurt timp dupa ce au ajuns echipajele de salvare. La fața locului s-a deplasat Detașamentul de Pompieri Arad, o Ambulanța de la SAJ și SVSU Felnac, in urma unui apel la 112.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta noapte, in municipiul Constanta.Apelantul, care a sunat la telefonul de urgenta 112, a anuntat la Dispeceratul ISU Ambulanta, al judetului Constanta, ca in evenimentul rutier, petrecut pe bulevardul Tomis, sunt implicate doua autoturisme.In urma accidentului,…

- Un barbat in varsta de 42 ani a fost grav ranit dupa ce masina in care se afla a intrat in coliziune, joi, cu un alt autoturism in localitatea Dumbrava, comuna Timisesti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Irina Popa.Victima a ramas incarcerata…

- Traficul rutier este blocat, miercuri, pe Centura Capitalei, dupa ce un biciclist a fost lovit de o mașina. Victima primește ingrijiri medicale la fața locului, potrivit Centrului Infotrafic, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis ca pe DNCB,…

- Un grav accident a avut loc, putin dupa miezul noptii, in statiunea Mamaia, in dreptul Hotelului Riviera. Din motive necunoscute inca soferul unui autoturism, cu numere de inmatriculare de Constanta, s a izbit cu viteza, se pare, in unul din copacii de pe marginea bulevardului Mamaia. Fiind anuntata…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul spune ca evenimentul rutier a avut loc in Mangalia si sunt implicate doua autoturisme.Totodata acesta a mai explicat salvatorilor ca in urma coliziunii a rezultat…