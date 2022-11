Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele stramutate din Ucraina care locuiesc in judetul Constanta au la dispozitie, incepand de joi, un Call center, ele putand primi informatii precum accesul la servicii medicale, inscrierea copiilor la scoala sau accesarea unui loc de munca, transmite G4Media. Call Center-ul poate fi apelat la…

- Persoanele stramutate din Ucraina care locuiesc in judetul Constanta au la dispozitie, incepand de astazi, un CALL CENTER dedicat, ce poate fi apelat la numarul cu tarif normal 4 0377 30 30 30.Program de functionare: luni vineri, intre orele 09.00 17.00.Apelurile telefonice sunt preluate de personal…

- Razboiul din Ucraina a generat fluxuri masive și spontane de persoane stramutate, care sint nevoite sa caute refugiu și protecție in țarile din regiune. In Republica Moldova au intrat peste 600 mii persoane din Ucraina, dintre care, peste 9 mii persoane au solicitat azil. Este pentru prima data in istoria…

- Persoanele refugiate din Ucraina și din alte țari pot beneficia de consiliere pentru a se angaja in Republica Moldova. Este vorba despre proiectul „ROBOTA: Consiliere in cariera și protecția drepturilor muncii persoanelor refugiate”. Solicitații se pot adresa de luni pina vineri, intre orele 09:00 -…

- Germania va oferi Ucrainei un ajutor suplimentar de 200 de milioane de euro pentru a finanta programele de asistenta destinate persoanelor stramutate din interiorul Ucrainei ca urmare a invaziei Rusiei, a declarat sambata ministrul dezvoltarii Svenja Schulze pentru grupul Funke Media,

- La 6 luni de la inceperea invaziei lui Vladimir Putin din Ucraina, se constata ca in ciuda sancțiunilor occidentale impotriva importurilor Moscovei, Rusia a exportat combustibili fosili de 97,7 miliarde de dolari, in primele 100 de zile ale razboiului, cu o medie de 977 de milioane de dolari pe zi.

- Pana in iulie, Guvernul a platit mai bine de un milion și jumatate de lei celor care au cazat ucraineni, fie ca a fost vorba despre persoane fizice sau proprietari de pensiuni și unitați de cazare. Profit.ro a facut publice datele privind plata persoanelor fizice și juridice care au gazduit perioada…

- Joi, 11 august, ora 18:00 la Muzeul Național „Constantin Brancuși” din Targu Jiu va avea loc vernisajul primei ediții a Bienalei Internaționale de Arte Grafice „Constantin Brancuși” (BIAGCB-2022) sub inaltul patronaj al Ministerului Culturii al Romaniei. Vor participa artiști plastici din 40 țari: Albania,…