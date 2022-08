Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din China, peste 16.100 de bunuri constand in articole vestimentare, tigari electronice, ceasuri…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu inspectorii vamali au descoperit in Portul Constanta Sud Agigea, intr un container, 6.860 tigari electronice, nedeclarate. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 27.07.2022, politistii de frontiera din cadrul Garzii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța – Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta Sud, intr-un container sosit din China, peste 18.600 jucarii și accesorii auto, susceptibile a aduce atingere dreptului…

- Polițiștii constanțeni au confiscat ceasuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 7,8 milioane de euro, depistate in Port. Au mai fost depistate si alte bunuri susceptibile a fi contrafacute, estimate la aproape 668.000 de euro. In total, politistii de frontiera si inspectorii vamali au identificat,…

- Peste 5.000 de ceasuri de diferite marci, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 7,8 milioane de euro, au fost depistate de autoritati, joi, in portul Constanta. Ceasurile au fost gasite in doua containere sosite din China, a anunțat Politia de Frontiera, intr-un comunicat. Pe langa ceasurile,…

- Jucarii contrafacute in valoare de aproximativ 600.000 de lei au fost depistate de politistii de frontiera, in portul Constanta, intr-un container adus din China pentru o societate comerciala din Republica Moldova, bunurile fiind indisponibilizate, a informat, vineri, Garda de Coasta, potrivit Agerpres.Baxurile…