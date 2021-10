Constanta. Bilant negativ: 15 persoane diagnosticate cu Covid 19 au decedat. Cinci dintre acestea nu prezentau comorbiditati In judetul Constanta, aflat de cateva zile in scenariul rosu dupa ce incidenta cazurilor de Covid 19 a trecut de 4 cazuri la mia de locuitori, ieri au fost inregistrate 15 decese ale unor persoane confirmate cu Covid 19. Potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului Judetului Constanta, numarul persoanelor diagnosticate cu Covid 19 decedate in judetul Constanta a ajuns la 1395. Printre cele 15 persoane decedate ieri se numara si cinci persoane care nu erau cunoscute cu comorbiditati, cu vars ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre un bebeluș cu varsta sub un an, din județul Suceava, și despre un copil cu varsta de 7 ani, din județul Iași.Ambii copii prezentau comorbiditați.Bilanț coronavirus 30 septembrieIn ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.032 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.221.636. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au…

- Bilant COVID-19 din 22 septembrie 2021, in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate 7.045 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 22 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.165.886 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- Autoritatile au facut publice ultimele date despre evolutia pandemiei in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost identificate 7.045 de cazuri noi de COVID-19 si s-au inregistrat 130 decese. Numarul pacientilor internati la ATI a ajuns la 1.037 de persoane.

- Pana astazi, 20 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.152.052 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Rata de pozitivare s-a dublat ajungand la 16%. 1.079.814 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- In urma testelor efectuate la nivel național in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.520 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a afirmat, marti, ca, in cazul infectarii cu varianta Delta a virusului, media varstei persoanelor decedate a scazut de la 71 de ani la 68 de ani, 12% neprezentand comorbiditati.…

- In ultimele 24 de ore, doar 5.544 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arata datele transmise duminica de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie 2021 pana astazi – atunci au fost imunizate 354 de persoane. Cel mai recent bilant al vaccinarii anti-COVID…