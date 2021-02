Stiri pe aceeasi tema

- Dragorul maritim "Locotenent Lupu Dinescu" DM 25 a plecat joi, 25 februarie, din portul militar Constanta, pentru a desfasura misiuni de asigurare a securitatii colective a NATO, in Marea Neagra, ca parte a Gruparii Navale Permanente NATO de Lupta Contra Minelor Marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures…

- Fortele Navale Romane organizeaza Exercitiul "Poseidon 21", in perioada 26 februarie ndash; 6 martie, primul exercitiu multinational intrunit din anul 2021, desfasurat in Marea Neagra, la care participa peste 700 de militari romani si straini, care vor utiliza 13 nave militare, noua aparate de zbor,…

- Directia Hidrografica Maritima (DHM) sarbatoreste, marti, 95 de ani de la infiintarea acestui serviciu din structura Marinei Militare Romane, in anul 1926, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit sursei citate, pe data de 23 februarie,…

- Mult-așteptatele și promisele corvete, care reprezinta cel mai substanțial program de modernizare și creștere a capacitații Forțelor Navale romanești la Marea Neagra, ies din „portul” Palatului de...

- Fortele Navale Romane celebreaza Ziua Nationala prin scurte ceremonii organizate la bordul navelor militare, in cadrul carora echipajele vor ridica in arborada Marele Pavoaz, in acordurile Imnului National, informeaza un comunicat de presa al Statului Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit sursei…