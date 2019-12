Barbatul aflat in stare critica dupa ce, miercuri dimineata, a fost impuscat in cap, politistii tragand mai multe focuri de arma in timp ce urmareau autoturismul in care acesta se afla, a murit la spital, a informat joi, Inspectoratul de Politie Judetean. Totodata, conform sursei citate, in urma activitatilor desfasurate, politistii au stabilit identitatea celor trei persoane implicate in eveniment. "Conducatorul auto a fost identificat ca fiind proprietarul vehiculului, in varsta de 32 de ani, din comuna Sacele. De asemenea, pasagerul din dreapta a fost identificat ca fiind un barbat de 23 de…