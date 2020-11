Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe focuri de arma s-au tras marți in centrul Constanței, in fața unei cafenele, intr-o reglare de conturi intre mai mulți tineri din oraș. Pistolarul care a ranit doi rivali a fost reținut de Poliție.Gabriel Matias, barbatul care a folosit un pistol cu bile de cauciuc, in timpul unei altercații,…

- Doua femei si un barbat din judetul Constanta au fost retinute de politisti in cursul zilei de miercuri, pe raza municipiului Focsani, dupa ce ar fi sustras 10.000 de lei si 100 de euro dintr-o locuinta din Tamboesti, unde au intrat sub pretextul de a cumpara tuica, a informat Inspectoratul de Politie…

- Un numar de 13 persoane, rude intre ele, au fost retinute dupa ce s-au luat la bataie in urma unui conflict spontan iscat in localitatea Lespezi, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Un numar de 13 persoane, rude intre ele, au fost retinute dupa ce s-au luat la bataie in urma unui conflict spontan iscat in localitatea Lespezi, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Patru dintre cei implicati in altercatie au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat cu un pistol cu bile de catre un individ necunoscut, in urma unui conflict spontan iscat pe o strada din centrul municipiului Constanta, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean.

- Traficul este blocat pe DN2, la intrarea in Bolotesti dinspre Focsani, in urma unui accident rutier care s-a soldat cu cinci victime, dintre care doua incarcerate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres."La ora 16.20, apel 112 la intrare in Bolotesti…

- Un barbat de 53 de ani din comuna argeseana Micesti, suspectat ca a santajat trei persoane carora le-a cerut sa se retraga din viata politica, a fost retinut de politisti. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate…

- Un barbat de 53 de ani din comuna argeseana Micesti, suspectat ca a santajat trei persoane carora le-a cerut sa se retraga din viata politica, a fost retinut de politisti, informeaza Agerpres.Citește și: Lucrarile de reparații restricționeaza traficul rutier pe autostrada Sibiu-DevaPotrivit…