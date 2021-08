Constanta: Barbat, retinut pentru incalcarea ordinului de protectie

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției Poliție Craiova au reținut pentru 24 de ore un barbat de 35 de ani, din comuna Leu, banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la furt calificat. Ieri, polițiști din cadrul Secției 4 Craiova au efectuat o percheziție in municipiu, la o persoana banuita de comiterea infracțiunii…

- Retinut pentru infractiuni la regimul rutier.Urmare a cercetarilor intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, politisti din cadrul Biroului Rutier Medgidia l au retinut…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizati miercuri, 6 august, prin apelul 112, de catre o tanara, de 29 de ani, din comuna Scoarța, cu privire la faptul ca are un conflict cu socrul sau. Cu ocazia verificarilor efectuate de polițiști a reieșit faptul ca pe fondul…

- Polițiștii din Caracal au fost sesizați, prin apel de urgenta 112, de o femeie de 66 de ani, din localitate, ca soțul ei, un barbat, de 67 de ani, nu ar fi respectat ordinul de protecție. Polițiștii au constatat faptul ca barbatul nu ar fi respectat ordinul de protecție emis de Judecatoria Caracal la…

- Barbat de 50 de ani, din municipiul Targu Mures, prins in flagrant delict si retinut pentru tentativa la furt calificat. In urma probatoriului administrat in cauza, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, urmand ca in cursul zilei de astazi…

- Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Breasta au retinut pentru 24 de ore un tanar de 24 de ani, din comuna Gogosu, banuit de comiterea a doua infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis. Din cercetarile efectuate de politisti, tanarul, la data de 10 februarie, ar fi condus un autoturism pe…

- Un barbat, de 49 de ani, din Hunedoara, a fost reținut, dupa ce la finalul saptamanii trecute ar fi patruns fara drept in curtea unui tanar de 31 de ani, din comuna Stanești. Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au stabilit ca in timp…

- Un tanar, de 36 de ani, din Novaci, a ajuns in arestul IPJ Gorj, dupa ce la finalul saptamanii trecute ar fi amenințat doua femei cu moartea. Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați de catre o femeie de 32 de ani, din orașul Novaci, cu privire la faptul ca are un conflict cu concubinul…