- Cadavrul unui barbat a fost descoperit in Vama Veche, in zona terasei Stuf, sambata, 5 mai. Din spusele martorilor, acesta nu ar murit inecat, ci ar fi fost batut de niște adolescenți. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Constanta, care a constatat…

- O femeie in varsta de 25 de ani a fost transportata joi dupa-amiaza cu un elicopter la un spital din Constanta dupa ce a suferit un traumatism cranian in urma unui accident rutier produs la kilometrul 180 pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, a informat purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, Claudia…

- Ioan Denes, ministrul Apelor si Padurilor, a ajuns ieri la Constanta pentru a verifica plajele. Mai exact, oficialul a vrut sa verifice daca operatorii economici care au inchiriat sectoarele si subsectoarele de plaja au facut curatenie si au amenajat suprafetele inchiriate. Alaturi de Hristu Uzun, directorul…

- Ministrul Apelor, Ioan Denes, a verificat joi, starea plajelor de pe litoralul romanesc, spunand ca singurele probleme identificate sunt la Vama Veche, unde doua portiuni trebuiau remediate, iar cei care inchiriasera sectoarele respective incepusera deja lucrul. Ministrul a spus ca toate plajele vor…

- Echipajul de interventie Zip Escort a retinut dumica noapte, o persoana care a incercat sa intre prin efractie in China Mall zona Brotacei .In noaptea de duminica, 15 aprilie, spre luni, o persoana a incercat sa intre prin efractie intr un centru comercial monitorizat de Zip Escort, din zona Brotacei.…

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina in data de 08.03.2018 la ora 17.11 pentru a scoate o persoana cazuta intr-un canal de pe strada Fabricii din Zalau. Persoana a fost gasita inconstienta in stop cardio-respirator fara functii vitale.S-au efectuat manevre de resuscitare dupa…

- Din primele informații, barbatul care conducea un autoturism Audi dinspre Remetea Mare, a scapat volanul de sub control la intrare in Bucovaț și a intrat din plin in parapeții unui pod. La fața locului au fost chemate de urgența echipaje ale Poliției, dar și echipaje ale pompierilor. Detașamentul…

- Incidentul a avut loc la cariera de piatra din satul clujean Bologa, localitate aflata intr-o zona stancoasa a muntilor Apusei. Un barbat de 31 de ani a cazut de pe stanca, de la o inaltime de aproape 100 de metri, fiind gasit de catre colegi in stare de inconstienta. Martorii au sunat la…