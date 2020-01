Stiri pe aceeasi tema

- Un constantean cautat la nivel international dupa ce vara trecuta a tras focuri de arma intr-un club din statiunea Mamaia a fost depistat in Marea Britanie, acesta fiind extradat, preluat de politisti de la Aeroportul Henry Coanda si introdus in arest, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie…

- Un constantean cautat la nivel international, dupa ce vara trecuta a tras focuri de arma intr-un club din statiunea Mamaia, a fost depistat in Marea Britanie, acesta fiind extradat, preluat de politisti de...

- La data de 17 ianuarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al I.P.J. Constanta au preluat si escortat, de la Aeroportul International Henri Coanda Otopeni, un barbat, de 35 de ani, din localitatea Mihai Viteazu, judetul Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis…

- In jurul orei 16.05, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a intervenit pe bulevardul Mamaia din municipiu, la intrare in statiune, in zona Malibu. Aici, un conducator auto ar fi cazut cu autovehiculul in care se afla in canal.La fata locului s au deplasat doua echipaje de politie."Este vorba…

- S-A PREDAT… Cetațeanul de etnie rroma, Elvis Cioclu, zis și „Orez”, de 25 de ani, s-a predat sambata dimineața la Poliția orașului Murgeni, insoțit de un avocat ales. Elvis Cioclu era cautat de polițiști pentru comiterea infracțiunilor de ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice. A fost dus…

- Trupul copilului din localitatea Pecineaga, disparut sambata, a fost gasit Foto: Florin Firu Trupul copilului de 8 ani din localitatea Pecineaga, disparut sâmbata, a fost gasit vineri într-unul dintre bazinele colectoare de dejectii de animale, a informat Inspectoratul de Politie…

- Conform Romania TV, Marius Craciun, zis și "Stripperul" a fost prins și arestat in Lion, in urma cu cateva zile. Acesta a fost adus in țara in urma cu puțin timp, la Aeroportul Otopeni. El a fost dat in urmarire naționala și internaționala, prin Interpol, la inceputul lunii septembrie.…

- Un roman a fost arestat de polițiști in Anglia, dupa ce ar fi fost prins furand dintr-un magazin de articole sportive. Acesta a incercat sa scape, insa oamenii legii l-au culcat la pamant, moment in care barbatul a inceput sa ii amenințe. Agenții i-au cerut romanului sa ramana pe loc pana la sosirea…