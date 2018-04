Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 martie a.c., in jurul orei 11.00, politistii din Moinesti au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 63 de ani, din localitate a fost victima unui eveniment rutier, iar conducatorul auto implicat a parasit locul accidentului. Din primele verificari efectuate la fata locului a…

- Un tren a lovit, marti, un autoturism, in urma impactului, soferul masinii, o femeie de 36 de ani, fiind ranit, iar circulatia feroviara, oprita in zona. Accidentul a avut loc la trecerea la nivel de...

- “Este vorba despre un accident feroviar, un singur autovehicul și o garnitura de tren au fost implicate în acest accident. O persoana este ranita, o femeie, este conștienta și primește asistența medicala în acest moment de la ambulanța de terapie intensiva și va fi transportata…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 13.00, in zona Pietei Nicolina, la fata locului intervenind un echipaj cu asistent al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi. „La locul solicitarii a fost gasita o femeie policontuzionata prin accident rutier, ce prezenta un traumatism la nivelul membrului inferior…

- Accidentul, spun polițiștii, a fost provocat de un barbat in varsta de 72 de ani, aflat la volanul unui Opel. Acesta circula dinspre Sacalaz spre Timișoara, iar la trecerea la nivel cu calea ferata acesta nu a putut opri la timp și a intrat in coloana de mașini ce aștepta la bariera. …

- Accidentul a avut loc pe DN 7C, pe raza comunei argeșene Malureni, in aceasta dimineața. Potrivit Poliției Argeș, duba mascaților venea dintr-o misiune desfașurata in Malureni și se indrepta catre Pitești, moment in care a acroșat un barbat care mergea pe langa o bicicleta. Barbatul in varsta de 57…

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca explozia din locuinta din Hantesti nu a fost urmata de incendiu, dar o femeie este ranita. "O femeie de 33 de ani a suferit cu arsuri de gradele I si II, a fost transportata la UPU Suceava. In casa se mai aflau sotul femeii si…

- Potrivit ISU Dobrogea, o butelie a explodat, joi, intr-o casa din Eforie Nord. Deflagratia a fost urmata de incendiu, care se manifesta violent, cu flacara. La fata locului, au sosit mai multe echipaje care intervin pentru lichidarea incendiului, iar pompierii urmeaza sa stabileasca imprejurarile…