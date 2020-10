Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 27 septembrie, ziua in care Decebal Fagadau (PSD) a pierdut alegerile locale din Constanța in favoarea candidatului PNL Vergil Chițac, administrația locala a emis 33 de autorizații de construire pentru case, blocuri sau hoteluri, atat in Constanța, cat și in stațiunea Mamaia. In trei saptamani…

- Conform exit poll-urilor, lupta pentru Primaria Constanta este extraordinar de stransa. Vergil Chitac (PNL) si Stelian Ion (USR PLUS) se aflau la egalitate, iar Decebal Fagadau (PSD) este pe locul al treilea. Dupa numaratorile paralele, diferenta dintre Chitac si Ion devine de ordinul sutelor de voturi,…

- Conform exit poll-urilor, lupta pentru Primaria Constanta este extraordinar de stransa. Vergil Chitac si Stelian Ion se afla la egalitate, la sondajul de la ora 19.00. Decebal Fagadau este pe locul al treilea.

- REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020 Constanta. Partidul Social Democrat il sprijina in cursa pentru Primaria Constanta pe actual primar Decebal Fagadau. El a castigat alegerile in anul 2016 invangandu-l pe candidatul PNL, Vergil Chitac. Fagadau lucreaza in administratia locala de 11 ani. In 2009 a devenit…

- Firma se numeste Nitalexil SRL, a fost înființată în 2001 și isi are are sediul pe Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 264 din Constanta, în complexul Sportiv "Badea Cârţan". La adresa respectivă au sediul și alte societăți care au legătură cu Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu sau Sorin Strutinsky…

- Gabriel Comanescu, șeful GSP Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanța, a declarat pentru Info Sud-Est ca omul de afaceri Gabriel Comanescu, patronul Grup Servicii Petroliere, l-a chemat la București la sfarșitul lunii mai sa ii ceara retragerea candidaturii, pentru a-l susține pe candidatul…

- ​Candidatul PNL la Primaria Constanța, Vergil Chițac, a discutat, în cadrul unui interviu acordat HotNews.ro, despre problema lipsei spațiilor verzi cu care se confrunta orașul de la Marea Neagra și despre masurile pe care își propune sa le implementeze în cazul în care va câștiga…

- In cei peste cinci ani la Primaria Constanța ca primar interimar și apoi ca primar ales, Decebal Fagadau a incercat sa convinga ca acționeaza independent de interesele fostului edil. Realitatea este ca afacerile incepute pe timpul lui Radu Mazare sunt protejate in continuare de Fagadau. Iata un studiu…