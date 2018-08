Fortele Navale Romane (FNR) organizeaza marti, la Constanta, Ziua Resurselor Marii, eveniment in cadrul carora 60 de voluntari vor fi initiati in tehnica imersiunii, in Portul Tomis, de catre scafandri militari, informeaza un comunicat de presa al Statului Major al Fortelor Navale (SMFN).



Potrivit sursei citate, in seria manifestarilor premergatoare Zilei Marinei Romane, FNR a programat marti organizarea activitatii de popularizare si initiere in domeniul scufundarilor la mica adancime si de prezentare a dotarilor tehnice si mijloacelor de lupta si cercetare hidrografica, sub auspiciile…