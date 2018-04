Constanta. Aseara, intr-o jumatate de ora, au fost trei accidente rutiere grave. Cu protagonistii beti. Unul cu alcoolemie record. Trei victime

Aseara, intre orele 20.30 si 21.00, in municipiul si judetul Constanta au avut loc trei accidente rutiere grave soldate cu tot atatea victime.Si in toate situatiile protagonistii erau bautiPrimul dintre ele a fost in jurul orelor 20.30, cand un barbat, de 27 ani, din Cochirleni, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat de 1,11 mg l alcool pur in aerul expirat, a condus un autoturism pe strada Principala din localitate.Acesta a surprins si accidentat o femeie, de 45 de ani, ...