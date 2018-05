Stiri pe aceeasi tema

- Prim procurorul Felix Banila, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, este propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader pentru postul de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

- "Urmare a acestei decizii, care reprezinta atributul exclusiv al presedintelui Romaniei ce nu poate fi cenzurat, conform legii in vigoare, gestul firesc al ministrului Justitiei intr-o tara normala era acela de a-si depune demisia din functie", considera liberalii, adaugand: "Cu toate acestea, Tudorel…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca nu va da curs cererii ministrului Justiției privind revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, afirmand ca motivele invocate de Tudorel Toader, care „in mare parte nici nu corespund prevederilor legale„, nu au fost ...

- Federatia Sindicatelor ANP ii cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa prezinte acte care arata ca Penitenciarul Iasi, Corpul A, e pe lista de reparatii capitale pentru 2018. Precizarea vine dupa ce ministrul a scris pe Facebook ca cei 450 detinuti nu au fost evacuati in regim de urgenta, ci au…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca aprecieaza desecretizarea protocolului din 2009 dintre SRI si Parchetul General. El a precizat ca va aprecia, insa, si continuarea desecretizarilor. “Apreciem desecretizarea Protocolului SRI – Parchetul General – adevarul trebuie…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. Potrivit raportului de bilant, peste 1,7 milioane de dosare au avut de solutionat procurorii…

- Ce faci cand sase iti spun ca nu te pricepi? „Discursul dumneavoastra poate fi seducator, convingator, daca il faceti in fata celor care nu se pricep deloc”, i-a spus Tudorel Toader, Laurei Codruta Kovesi. În urma votului dat de sectia de procurori a CSM în cazul raportului ministrului…

- Parlamentarul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, sustine ca bunul mers al Justitiei din Romania este direct proportional si cu acoperirea necesarului de posturi existent in prezent in sistem. In acest sens, deputatul PSD s-a adresat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul unei interpelari…