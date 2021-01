Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii societatii tulcene angajata sa incinereze ovinele inecate pe nava esuata in noiembrie 2019 in Portul Midia sunt cercetati sub aspectul comiterii de infractiuni privind protectia mediului si regimul deseurilor, dupa ce mare parte dintre deseurile animale au fost gasite ingropate pe un…

- Procurorii constanteni au deschis o ancheta, dupa ce o mare parte din animalele moarte, aflate la bordul navei Queen Hind, care s-a scufundat in Portul Midia, nu au fost distruse prin incinerare, ci au fost ingropate pe un teren viran din localitatea tulceana Macin, anunța news.ro. Potrivit…

- In data de 20.01.2021, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a pus in aplicare doua mandate de perchezitii domiciliare, in doua locatii situate pe raza localitatii Macin, judet Tulcea. In cauza au fost delegati politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, reprezentanti ai Autoritatii…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a efectuat, la data de 02.12.2020, cu sprijinul Biroului Judetean de Politie Transporturi, al unei echipe S.A.S. si a unui tehnician criminalist din cadrul I.P.J. Constanta un numar de 11 perchezitii domiciliare pe raza localitatilor Mangalia si Medgidia.…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures au reusit sa retina un barbat de 31 de ani, din Constanta, pe numele caruia autoritatile din Italia au emis un mandat european de arestare, fiind condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru participare la un grup infractional…

- Ancheta care vizeaza modul de atribuire a contractului pentru realizarea spitalului de la Letcani a fost deschisa de Serviciul de Investigare a Infractiunilor Economice din cadrul Politiei in luna august. Investigatia a primit numar de dosar la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, unitate care coordoneaza…

- Si asta nu e tot. Sigartau are probleme si pe latura civila. Sunt in derulare mai multe procese prin care municipalitatea bacauana și Teatrul Bacovia incearca sa recupereze de la Anca Sigartau și de la un ONG circa 700.000 de lei, suma calculata de Curtea de Conturi. In 2015, Anca Sigartau,…