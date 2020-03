Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii constanteni au aplicat in ultimele 24 de ore 241 de amenzi in valoare totala de 181.110 lei pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare si masurilor de preventie si limitare a raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat de presa transmis de Prefectura Constanta potrivit…

- In ultimele 24 de ore politistii si jandarmii constanteni au aplicat 273 de amenzi in valoare de 202.620 de lei, pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare si masurilor de preventie si limitare a raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza de Prefectura…

- In ultimele 24 de ore politistii si jandarmii constanteni au aplicat 273 de amenzi in valoare de 202.620 de lei, pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare si masurilor de preventie si limitare a raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza de Prefectura Constanta.…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud, care s-a intors recent din Franța, a ajuns forțat in carantina, dupa ce nu a respectat masurile de izolare. In plus acesta a fost amendat drastic. Totodata, polițiștii și jandarmii au aplicat, joi, amenzi de aproape 400.000 lei persoanelor care nu au respectat reglementarile…

- In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Buzau au fost angrenati in activitati specifice 314 polițiști, 107 jandarmi, 128 de polițiști locali și 60 de lucratori din cadrul MApN. IPJ Buzau impreuna cu personal al Poliției Locale au desfașurat activitați de control al persoanelor aflate in izolare la…

- Politistii si jandarmii brasoveni au aplicat 757 amenzi, in valoare totala de peste 250.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor ordonantelor militare, indeosebi a celor privind restrictiile de circulatie, a informat vineri Institutia Prefectului Brasov.Pentru nerespectarea conditiilor…

- Politistii din Caras-Severin au verificat modul de respectare a masurii de izolare in cazul a aproape 1.200 de persoane, dar si respectarea masurilor dispuse prin Ordonantele Militare, fiind aplicate in acestei actiuni desfasurate in ultimele 24 de ore amenzi in valoare de circa 100.000 lei, potrivit…

- Controale efectuate de polițiști pentru verificarea respectarii restricțiilor de circulație La data de 23 martie a.c., incepand cu ora 22:00, polițiștii vranceni au acționat in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din dispozitivul de ordine și siguranța publica, respectiv jandarmi din cadrul…