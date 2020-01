Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulație in județul Constanța. 16 persoane au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat. Imediat la fața locului au venit mai multe ambulanțe, dar și un echipaj de descarcerare. ISU Constanța a anunțat ca cele doua victime ale accidentului produs…

- Un accident rutier a avut loc joi seara, in Viișoara, pe DN 17. Un autoturism in care se aflau patru persoane, dintre care un copilaș de aproximativ 4 ani, a ajuns intr-un cap de pod. Accidentul s-ar datora neatenției șoferului. La locul accidentului au ajuns doua echipaje de prim ajutor, unul al Serviciului…

- Cinci raniți au ajuns la spital, joi seara, dupa ce un autoturism a lovit un microbuz de transport persoane și l-a proiectat intr-un stalp, in orașul Medgidia din județul Constanța, anunța MEDIAFAX.Accidentul a avut loc joi seara, in orașul Medgidia, iar la fața locului au intervenit un echipaj…

- Cinci persoane au fost transportate cu ambulantele la spital, joi seara, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz de calatori, in municipiul Medgidia. Potrivit Serviciului de Ambulanta...

- UPDATE Potrivit ISU Argeș, victimele sunt: un barbat de 21 ani, care s-a ales cu fractura deschisa la membrul superior drept; un barbat de 23 an, diagnosticat cu traumatism cranio-facial, durere maxilar, otoragie stanga, suspiciune fractura membru inferior stang și escoriații la membrul superior stang;…

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, la iesire din Campulung Moldovenesc, spre Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca in evenimenttul rutier sunt implicate doua masini, cu cinci ocupanti, unul dintre ei fiind incarcerat.La…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, s a produs la intersectia dintre strada Dorului si Razoare.In urma impactului, doua…