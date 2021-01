Un agent de la Penitenciarul Poarta Alba a fost retinut pentru luare de mita si introducerea in mod ilicit de telefoane mobile in penitenciar, a informat marti Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Potrivit procurorilor, agentul ar fi primit de la o persoana 1.100 de euro si un parfum, in schimbul introducerii, in mod ilegal, a unui telefon mobil si a unui parfum in penitenciar, pentru a fi date unui detinut. "Prin ordonanta din data de 12 ianuarie 2021 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul B.A.S., precum si retinerea…