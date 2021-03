Administratorii a cinci restaurante din centrul municipiului Constanta au fost sanctionati cu cate 10.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).



In cele cinci localuri se desfasurau activitati de comert in spatiu inchis, incalcandu-se prevederile legale.



"In cursul serii trecute, politisti din cadrul Sectiilor de Politie urbana au desfasurat actiuni, pe raza Sectiei 3, pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, politistii s-au sesizat din oficiu…