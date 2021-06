Constanta: Actiune a politistilor rutieri. 30 de soferi, amendati pentru viteza

Stiri pe aceeasi tema

- Actiune desfasurata de politistii rutieri. La data de 31 mai a.c., politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier Constanta au organizat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, precum si pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare…

- Politistii rutieri au retinut 37 de permise de conducere.La data de 24 mai a.c., politistii Serviciului Rutier Constanta si ai Serviciului Rutier Tulcea au organizat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, precum si pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de…

- Viteza excesiva, in atentia politistilor rutieri. La data de 20 mai a.c., politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier Constanta au organizat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, precum si pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare…

- Actiune desfasurata de politistii rutieri din Constanta. Politistii rutieri au retinut 7 permise de conducere, dintre care 6 pentru depasirea limitei de viteza si au restras un certificat de inmatriculare.La data de 19 mai a.c., politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului…

- Viteza excesiva, in atentia politistilor rutieri. La data de 17 mai a.c., politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier Constanta au organizat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, precum si pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare…

- ACȚIUNI PE LINIE RUTIERA Polițiștii rutieri valceni au acționat cu radarele din dotare in perioada 22-28 martie a.c., in tot județul, pentru reducerea riscului rutier și identificarea persoanelor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii au aplicat 1191 de sancțiuni…

- Politistii rutieri au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea si combaterea accidentelor rutiere.In perioada 19 21 martie, politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier au organizat actiuni pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente…

- Polițiștii ieseni au desfașurat acțiuni in municipiul Iasi, pentru menținerea unui climat de siguranța publica și pentru prevenirea producerii de accidente rutiere, fiind totodata avuta in vedere verificarea respectarii normelor de protecție sanitara. La aceste activitați au participat polițiști de…