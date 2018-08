Constanta: Accident rutier pe bulevardul Mamaia. O soferita, sub influenta alcoolului. Un copil, ranit

Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier care s a soldat cu ranirea unui bebelus de sapte luni a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta.La data de 17 august a.c., in jurul orei 19.20, un barbat, in varsta de 29 de ani, din Constanta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice 0,76 mg l alcool pur in aerul expirat…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Soveja cu Primaverii. Potrivit ISU Constanta, o persoana este incarcerata.Doua autoturisme au fost avariate in eveniment, un Opel Corsa si un Audi.O ambulanta SAJ si un echipaj de pompieri se afla la fata locului. ...

- Astazi in jurul orei 14 :10, un barbat in varsta de 73 de ani, a condus autoturismul marca Fiat , pe bd. Aurel Vlaicu, dinspre I.C Bratianu catre Bulevardul. Baba Novac, iar in dreptul magazinului Leroy Merlin, nu a pastrat o distanta corespunzatoare, moment in care intra in coliziune fata spate cu…

- Astazi, la ora 12:54, o femeie in varsta de 58 de ani a condus un autoturism pe banda numarul 2, dinspre bulevardul Ferdinand catre bulevardul Mamaia.In dreptul cafenelei Virgo, pe fondul neasigurarii la schimbarea benzii, s a creat o stare de pericol pentru un autoturism, condus de o femeie, de 27…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constnata, pe bulevardul Mamaia in zona sediului IPJ Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate si doua persoane au fost ranite. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia, in zona Murgescu.Din primele informatii in accident au fost implicate un autoturism si un motociclist.In accident a fost ranit motociclistul.Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe bulevardul Mamaia, zona Capitol. Doua autoturisme sunt implicate in eveniment. Este vorba despre o masina Dacia Logan si un Opel Astra. Cea din urma este inmatriculata in judetul Tulcea.Stire in curs de actualizare. ...

- Polițiștii clujeni cerceteaza acum o tânara, în vârsta de 19 ani, pentru conducere sub influenta alcoolului.”La data de 19 iunie a.c., în jurul orei 00.30, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au intervenit pe Calea Motilor, pentru solutionarea unui…