Constanta. Accident rutier pe bulevardul IC Bratianu. O victima. Sunt implicate doua autorurisme

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita in urma evenimentului rutier. Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza, in municipiul Constanta. Conform primelor informatii oferite de ISU "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre doua autoturisme la intersectia strazilor Atelierelor si…

- Accident la Murfatlar langa unitatea militaraPotrivit unui apel sosit la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta o masina cu trei ocupanti s a rasturnat. Cel care a anuntat salvatorii le a spus ca s a produs un accident rutier, posibil cu trei persoane incarcerate, in Murfatlar, in…

- Accident rutier in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intersectia bulevardului I.G.Duca cu strada Cuza Voda.In urma…

- Accident rutier in aceasta dimineata, la intersectia bulevardului Tomis cu strada Soveja din Constanta.Este vorba despre un autoturism care a cazut intr o groapain care se efectueaza lucrari.La fata locului se afla o autospeciala de stingere, o Descarcerare, doua echipaje Smurd b, un Smurd c, 1 smurd…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier s a petrecut in sensul giratoriu de la Aqua magic din mamaia. Sunt implicate un autoturism si o motocicleta. A rezultat o victima…

- Accident rutier in judetul Constanta. Un accident rutier s a petrecut in aceasta dupa amaiza, la iesire din Medgidia, spre localitatea Pietreni.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta spune ca evenimentul rutier s a soldat cu o victima…

- Un grav accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc pe DN 22, in dreptul localitatii Sibioara, judetul Constanta.Acesta a mai explicat ca este vorba despre doua victim, constiente, neincarcerate, iar…

- Accident rutier in municipiul Constanta.Un accident rutier s a produs sambata, la intersectia bulevardului Mamaia cu strada I.G.Duca. Potrivit informatiilor, un pieton a fost ranit.Victima este constienta.Stire in curs de actualizare. ...