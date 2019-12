Constanta. Accident rutier grav. Carambol in fata la Filicori. O masina cu rotile in sus. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei ora 04.20, un barbat de 24 de ani a condus un autoturism pe strada Portitei, dinspre bulevardul Alexandru Lapusneanu catre strada Soveja si cand a ajuns la intersectia cu strada Andrei Muresanu, nu a mai efectuat virajul la dreapta catre strada Barbu Stefanescu Delavrancea, ci…

- Un accident rutier soldat cu o victima transportata la spital s-a produs, simbata, 14 decembrie, in satul Traian, comuna Sabaoani. Conform primelor informatii, un autoturism a intrat intr-un cap de pod si un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale. “Pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați…

- Un accident rutier soldat cu o victima transportata la spital s-a produs, simbata, 14 decembrie, in satul Traian, comuna Sabaoani. Conform primelor informatii, un autoturism a intrat intr-un cap de pod si un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale. “Pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme, produs pe bulevardul Mamaia zona hotelului Scapino In urma impactului, a rezultat o…

- In aceasta seara la ora 17.30, a avut loc un accident rutier intre un atelaj si o autoutilitara, pe raza localitatii Matca, pe DJ251.Caruta a a fost lovita din spate de utilitara, iar una din cele doua persoane aflate in caruta a cazut sub masina. S au deplasat de urgenta o autospeciala de la Sectia…

- In aceasta seara, un accident rutier s a produs in Constanta, pe bulevardul Alexandrul Lapusneanu, informeaza SAJ Constanta.Din primele informatii, evenimentul rutier s a produs langa cafeneaua Filicori.Impactul s a soldat cu doua victime incarcerate.La fata locului s a deplasat un echipaj SAJ si un…

- Update: Soferul in varsta de 60 de ani a acrosat-o din plin pe tanara! Victima are rani la nivelul capului si a fost transportata la spital pentru mai multe investigatii. Adolescenta are 18 ani! Testat cu aparatul alcooltest, s-a constatat ca soferul nu consumase bauturi alcoolice. Update: Martorii…

- Un carambol rutier a fost inregistrat in aceasta noapte, in jurul orei 02.00, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, la semaforul de la Trocadero.Potrivit apelantului care a sunat la ISU Dobrogea Constanta, o victima, constienta, neincarcerata, are nevoie de ingrijiri medicale.Martorii spun ca a fost un…