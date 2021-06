Constanta: Accident rutier cu victima pe strada Bucovinei. Implicate doua autoturisme, dintre care un Range Rover

Accident rutier in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Bucovinei.In urma impactului, un a rezultat o victima constienta, neincarcerata. In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme, un Range Rover si o Skoda Octavia. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum si ...