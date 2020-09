Constanţa: 6 societăţi din Mamaia, amendate cu 120.000 lei pentru nerespectarea distanţării fizice între clienţi Sase agenti economici din statiunea Mamaia au fost amendati cu suma totala de 120.000 de lei, pentru nerespectarea normelor de distantare fizica intre clienti, in urma unei ample actiuni desfasurate de autoritati in noaptea de sambata spre duminica pe litoral.



"In statiunea Mamaia, politistii au identificat 6 societati comerciale care nu au luat masurile necesare in vederea respectarii normelor de protectie sanitara si nu au asigurat ca normele de distantare fizica sa fie aplicate in mod eficient, pentru a se evita, pe cat posibil, interactiunea fizica intre clienti. Operatorii economici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

