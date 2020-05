Stiri pe aceeasi tema

- Patru operatori au fost obligati de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) sa dezafecteze constructiile ilegale de pe o plaja din municipiul Constanta deoarece pentru barurile si terasele pe care le ridicau nu detineau documentele necesare din partea ABADL, anunța news.ro.Administratia…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL) a anuntat marti, intr-un comunicat de presa, ca s-a luat decizia interzicerii evacuarilor de ape provenite din fundatiile imobilelor in constructie (de epuisment), pe litoralul romanesc, in Marea Neagra sau in lacuri. Potrivit directorului…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) a anuntat ca revendica in instanta dreptul de proprietate pentru o suprafata de aproape 9.000 de metri patrati de plaja pe care Primaria Navodari ar fi intabulat-o nelegal. In acea zona, Primaria a amenajat mai multe beach-baruri, potrivit news.ro.ABADL…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral A.B.A.D.L a propus Ministerului Culturii trei variante de conservare a pasarelei din zona Cazinoului din Mamaia oferite de antreprenorul lucrarilor de pe Lotul 2 Mamaia SC Boskalis SRL in cadrul proiectului european "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral A.B.A.D.L desfasoara in aceasta saptamana o actiune de ecologizare pe Lacului Tabacarie pe care il are in exploatare.Lacul Tabacarie este un lac natural, liman fluvio marin si face parte din domeniul public al statului aflat in administrarea Administratiei…

- In editia anterioara prezentam programul de igienizare a lacului Tabacarie, dupa cum a precizat directorul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral ABADL , Bogdan Bola. Surse din ABADL si Primaria Constanta au declarat pentru ZIUA de Constanta ca in cursul zilei de 10 martie a fost transmisa…

- Lupta pentru plajele constantene continua in instanta, intre Administratia Nationala Apele Romane, prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, pe de o parte, si Municipiul Constanta prin Primar si Consiliul Local Constanta, pe de alta parte. La finele saptamanii trecute, magistratii Judecatoriei…