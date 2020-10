Constanta: 430 de persoane infectate cu COVID-19, internate 430 de persoane infectate sunt internate la nivelul judetului Constanta. 2.252 de persoane se afla in carantina la domiciliu.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 4.739 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 110 persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment, sunt 430 de persoane internate, dintre care 393 din judetul Constanta si 37 din alte judete. De asemenea, la nivelul judetului sunt 2.252 de persoane ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

