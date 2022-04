Constanta. 318 de solicitari la SAJ pentru asistenta medicala, in 24 de ore

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj va face cunoscut faptul ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada Sarbatorilor Pascale,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O femeie a ajuns la spital in urma unui incendiu care a izbucnit, joi, in apartamentul sau dintr-un bloc din municipiul Constanta, iar peste 20 de persoane care se aflau in imobil s-au autoevacuat, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", incendiul care…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unei explozii urmata de incendiu, care au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta, fiind afectate 26 de locuinte. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, 20 de locatari au fost…

- Potrivit OUG 15/2022, cetațenii straini sau apatrizii aflați in situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intra in Romania beneficiaza de asistența medicala primara și tratament corespunzator, asistența medicala de urgența, precum și asistența medicala și tratament gratuit…

- O persoana a decedat si o alta a fost ranita intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Poiana Stampei, in urma coliziunii dintre un autoturism si un autocar. Persoana decedata este soferul autoturismului, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, a Alin Galeata declarat, purtatorul de cuvant…

- Surse oficiale au declarat ca ambulanta implicata in tragicul accident de pe raza comunei Baltati avea parcursi 1.100.010 kilometri. Mai exact, o treime din numarul kilometrilor parcusi de intreaga flota SAJ in primul an pandemic, respectiv 3.418.857 kilometri. Amintim ca, ambulanta implicata in accident…

- In perioada 24.01.22 – 30.01.22, echipele de asistența medicala urgenta au acordat asistența medicala de urgența la 20.332 de personae. Ulterior, 6165 de pacienți, printre care 1315 de copii au fost transportați la departamentele de urgența al instituțiilor spitalicești din țara. In structura solicitarilor…

- Un nou focar de COVID-19 a fost confirmat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei” din Galati, acesta fiind al patrulea existent in unitatea medicala,potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP). Focarul a fost identificat la sectia Gastroenterologie, unde sunt sapte persoane…