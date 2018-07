Stiri pe aceeasi tema

- 11 percheziții domiciliare și 2 controale economice au loc la persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul deșeurilor reciclabile, in judetele Dambovița și Giurgiu. Prejudiciul a fost estimat la 1,2 milioane de euro, potrivit Mediafax.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Politistii din Dambovita efectueaza, miercuri dimineata, 11 perchezitii domiciliare si doua controale economice la persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul deseurilor reciclabile, cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de euro, a informat IGPR. Vor fi puse in executare cinci mandate de aducere.…

- La aceasta ora, Poliția Romana desfașoara o acțiune pe raza a 6 județe și in București, in cadrul careia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme banuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, cu marfuri importate din China. In aceasta dimineața, polițiștii…

- Un barbat in varsta de 41 de ani si o femeie de 37 de ani, administratorii unei societati comerciale din Suceava au fost retinuti si vor audiati vineri, fiind suspecti de comiterea mai multor infractiuni economice prin care au cauzat un prejudiciu estimat la peste 1,7 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 67 de perchezitii, in 11 judete, la sedii de firme si la 40 de administratori banuiti de infractiuni economice, cu un prejudiciu de 500.000 de euro. La data de 3 mai a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a…

- Politistii au descins marti la Sebes si au retinut o femeie de 36 de ani, in urma a doua percheziții. Aceasta este angajata unei firme si este acuzata ca a delapidat peste 200.000 lei. Potrivit IPJ Alba, in 24 aprilie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Alba au…