Constanţa: 117 persoane, evacuate din telegondole la Mamaia Un numar de 117 persoane au fost evacuate, joi seara, din telegondolele din Mamaia, care s-au blocat, iar doua persoane au suferit atacuri de panica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea.



Sistemul mecanizat al telegondolei s-a blocat si a fost pus in functiune manual.



Cele mai multe persoane, respectiv 62, au fost evacuate la punctul Aqua Magic, iar alte 55 au coborat la punctul Cazino.



"Nicio persoana nu a avut nevoie de transport la spital", a precizat ISU Dobrogea.



"Total persoane evacuate: 55 de la punctul Cazino și 62 de la punctul Aqua Magic. Nu mai sunt alte persoane de evacuat. Cele 2 persoane cu atac de panica au refuzat transportul la spital", a mai anunțat ISU Dobrogea.Un numar de 117 persoane au fost evacuate, joi seara, din telegondolele din…

Sistemul de funcționare al telegondolei din stațiunea Mamaia s-a defectat joi seara, cateva zeci de persoane au ramas blocate in cabine, iar doua dintre ele au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au suferit atacuri de panica, potrivit Digi 24. Defecțiunea s-a produs la sistemul de rulare al telegondolei,…

Telegondola din Mamaia s-a blocat in timp ce mai multe persoane se aflau in cabine. Jumatate de ora au stat suspendați oamenii in interiorul telegondolei, iar o femeie a leșinat. Șeful ISU Dobrogea, Cristian Amarandei, a declarat la Digi24 ca a fost vorba de o problema tehnica și ca in jur de 90 de…

