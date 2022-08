Constanţa: 11 apartamente din blocul învecinat bisericii cuprinse de flăcări, distruse de foc şi fum Un numar de 11 apartamente au fost afectate de flacari si fum, iar fatada blocului in care sunt aceste locuinte a fost distrusa de foc, in urma incendiului care a cuprins duminica o biserica dintr-un cartier din municipiul Constanta. “La incendiul de la biserica din Constanta: 4 din 11 apartamente, afectate de incendiu si de fum, restul – de fum (7 apartamente); latura dinspre biserica a fatadei blocului, afectata de flacari. Aproximativ 500 metri patrati – constructie de lemn din curtea bisericii – arsa complet”, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Dobrogea”. Incendiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

