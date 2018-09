Stiri pe aceeasi tema

- OFI Creta și PAOK Salonic se infrunta in etapa a 3 din Grecia. Partida nu e transmisa la TV in Romania și e liveTEXT pe GSP.ro. live de la 18:15 » OFI Creta - PAOK Salonic Urmarește AICI partida liveTEXT Razvan Lucescu a inceput in stilul caracteristic noul sezon din Grecia, impunandu-se in primele…

- Echipa pregatita de tehnicianul roman, Razvan Lucescu, a anuntat un nou transfer. Atacantul de 26 de ani, Nikolaos Karelis, a fost luat sub forma de imprumut de PAOK Salonic de la Genk, pe perioada de un an, cu optiune de cumparare la finalul sezonului.

- Razvan Lucescu a semnat prelungirea contractului cu PAOK Salonic, dar bucuria nu a fost incununata si cu o calificare in grupele Champions League. Miercuri seara, 29 august, PAOK Salonic nu a rezistat presiunii echipei Benfica si a cedat pe teren propriu cu scorul de 1-4.

- PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, de echipa Benfica Lisabona, si a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor.In tur, scorul a fost egal, 1-1. Tot miercuri, PSV Eindhoven a invins pe teren propriu, scor 3-0, pe BATE…

- Antrenorul roman Razvan Lucescu si-a prelungit cu un an contractul cu echipa de fotbal PAOK Salonic, de care este legat acum pana in anul 2020, a anuntat luni vicecampioana Greciei pe site-ul sau oficial. Razvan Lucescu, supranumit "Generalul", potrivit site-ului lui PAOK, pregateste din…

- Clubul PAOK Salonic a anuntat ca au ajuns la un consens cu Razvan Lucescu, iar antrenorul roman si-a prelungit cu inca un an contractul, noul acord fiind valabil pana la 30 iunie 2020. Dupa 1-1 in deplasare cu Benfica Lisabona, echipa elena este favorita la calificarea in premiera in grupele Ligii Campionilor…

- Liga Campionilor la fotbal, play-off. Se joaca Benfica Lisabona – PAOK Salonic. Meciul conteaza pentru manșa-tur. Trupa greceasca este pregatita de antrenorul roman Razvan Lucescu. 21 August 22:00 BATE Borisov – PSV Eindhoven Benfica Lisabona – PAOK Salonic FC FK Steaua Roșie Belgrad – Salzburg 22 August…

- Marți a avut loc manșa a doua a turului trei preliminar al Champions League. PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, Benfica Lisabona sau Ajax Amsterdam au obținut calificarea in play-off-ul competiției. Dupa ce s-a impus cu 3-2 in tur, formația tehnicianului roman s-a mulțumit cu o remiza…