Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mures, Soos Zoltan, a declarat joi, 27 ianuarie, pentru www.agerpres.ro, ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) are in instrumentare o plangere privind angajari in institutie, dar care nu ar avea legatura cu ultimele dezvaluiri dintr-o investigatie de presa, el adaugand…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, anticipeaza o diminuare a taxelor de salubrizare "in viitor", ca urmare a demararii, incepand din 17 ianuarie 2021, a colectarii selective a deșeurilor reciclabile. "Pentru inceput, colectarea selectiva va fi implementata in zonele cu locuințe individuale…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa aprobe, intr-o ședința viitoare de lucru, obiectivul de investiții "PUZ Introducere in intravilan și dezmembrare teren in vederea construirii de locuințe unifamiliale", proiect care momentan se afla in dezbatere publica pe pagina web a Primariei…

- Cresc SALARIILE in Primaria Alba Iulia. Care sunt salariile de baza Mai mulți angajați ai Primariei Alba Iulia vor avea salariile de baza marite, incepand de anul viitor, dupa cum reiese dintr-un proiect de hotarare a Consiliului Local al orașului, care va fi supus la vot in cursul zilei de maine, 22…

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 15 decembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, modificarea Hotararii Consiliului Judetean Mures nr. 120/2020 privind inchirierea unei suprafețe de teren și a unor spații din imobilele proprietate publica a Județului Mureș, aflate in administrarea Aeroportului…

- Primaria municipiului Targu Mureș a emis, in data de 24 noiembrie 2021, Autorizația pentru executarea lucrarilor de construire pentru "Reorganizarea fluxurilor medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgența Mureș, in vederea conectarii cu noul Centru de Arși", proiect incadrat in categoria de importanța…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 25 noiembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, incheierea unui acord de infrațire intre Municipiul Targu Mureș și orașul Ujhorod din Regiunea Transcarpatia din Ucraina. Proiectul de hotarare a fost inițiat de Soos Zoltan, primarul…

- Proiectul de reabilitare a DJ 186 Valea Izei, la fel ca și proiectul de reabilitare a DJ 187 Valea Ruscovei au fost scrise și depuse la finanțare inca din anul 2017, in mandatul fostului președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, iar scrierea miilor de pagini de catre aparatul propriu…