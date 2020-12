China si-a exprimat furia luni dupa ce presedintele american Donald Trump a promulgat masuri de consolidare a sprijinului Statelor Unite pentru Taiwan si Tibet, incluse intr-un pachet de ajutor si cheltuieli de pandemie in valoare de 2,3 trilioane de dolari, relateaza Reuters. China a urmarit din ce in ce mai alarmata intarirea sprijinului Statelor Unite pentru Taiwan, insula autoguvernata si revendicata de Beijing, precum si criticile americane la adresa guvernarii Beijingului in Tibetul izolat, tensionand in continuare o relatie sub presiune intensa asupra comertului, drepturilor omului si altor…