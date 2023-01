“Consolidarea sistemului de management anticorupție“ Cod SMIS 152154 / Cod SIPOCA 1152 Beneficiar: Municipiul București Partener: Direcția Generala Anticorupție 175 de angajați cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Primariei Municipiului București și al instituțiilor aflate in subordonare/coordonare participa in aceasta perioada la sesiuni de instruire in domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integritații. Obiectivul general al acestui proiect este reprezentat de consolidarea sistemului de management anticorupție, creșterea eticii, transparenței, integritații și competenței la nivelul administrației… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

