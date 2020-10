Consolidarea puterii noilor aleşi Dupa validarea noilor primari, presedinti de consilii judetene, consilieri locali si judeteni urmeaza o etapa foarte importanta: formarea majoritatilor in consilii si alegerea viceprimarilor si vicepresedintilor consiliilor judetene. Daca in timpul campaniilor electorale partidele se prezinta „ca echipe”, dupa alegeri una din cele mai delicate probleme este consolidarea puterii noilor alesi. Multi simt instinctiv ca puterea nu se imparte, insa putini stiu cum sa procedeze sa nu o imparta. A nu imparti puterea contravine principiilor democratice pe care partidele pretind ca le respecta. Dar nici… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

