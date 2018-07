Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a primit-o miercuri la Palatul Cotroceni pe Karin Kneissl, Ministrul Federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe al Republicii Austria, iar discutiile au vizat, printre altele, consolidarea si diversificarea cooperarii bilaterale in perspectiva exercitarii succesive…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca relatiile economice cu Austria sunt solide, insa au si un potential inca neexploatat. Seful diplomatiei de la Bucuresti a avut o intrevedere cu ministrul federal pentru Europa, Integrare si Afaceri Externe al Republicii Austria,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe a afirmat, in legatura cu revocarea Laurei Codruța Kovesi, ca aceasta a avut un rol determinant in progesele in lupta anticorupție și ca Franța va ramane vigilenta cu privire la respectarea statului de drept in Romaniei.Declarația…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Afacerilor Externe al Republicii Letonia, Edgars Rinkevics, discutiile fiind axate pe cooperarea bilaterala, agenda europeana si cea de securitate, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat…

- Președintele Iohannis, mesaj de la Palatul Cotroceni, dupa scandalul plangerii penale:”Romania va continua sa aiba un stat de drept functional”, a transmis șeful statului, vineri, dupa ce a primit o delegatie a Partidului Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa, condusa de presedintele formatiunii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit vineri, la Palatul Cotroceni, o delegatie a Partidului Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa, condusa de presedintele formatiunii, Hans van Baalen, prilej cu care seful statului a reiterat convingerea ca Romania va continua sa aiba un stat de drept functional.…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi o alocuțiune in cadrul seminarului „Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est – o abordare de la București”. Iata ce a spus președintele, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Tema propusa de CEPA pentru aceasta dezbatere…