Stiri pe aceeasi tema

- "Azi are loc ședința Comisiunei Afacerilor Straine a Parlamentului. De dimineața, Urdareanu a fost la Iorga sa-l roage sa spuie ca eu am fost pentru rezistența. A promis ca va face ceva.", scria Carol al II-lea in ziua de marți, 2 iulie 1940, pentru a adauga, a doua zi, in Jurnalul sau: "Miercuri, 3…

- Romanii vor plati mai mult la electricitate pentru a susține investițiile producatorilor de energie nepoluanta, spune unul dintre sindicalistii CEO Oltenia, Manu Tomescu. „Dobrogea. Turbinele eoliene de aici pot produce peste 3.000 de megawați, mai mult de o treime din necesarul de consum…

- Romania pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet si se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei, mai putin prin Romania, a declarat joi Sorin Bota, deputat PSD, la conferinta "2018 - Moment de rascruce…

- Romania pierde anual 1,5 miliarde de euro pentru ca traficul de tranzit al marfurilor de la Marea Neagra spre Europa l-am pierdut complet si se face prin toate celelalte porturi estice ale Europei, mai putin prin Romania, a declarat joi Sorin Bota, deputat PSD, la conferinta ”2018 – Moment de rascruce…

- Viorica Dancila a participat miercuri la ceremonia de inaugurare a unei piatete romanesti (Largo da Romenia), in orasul Estoril, situat in Cascais, suburbie a Lisabonei, potrivit unui comunicat al guvernului. "Evenimentul a fost un prilej de evidentiere a relatiei privilegiate dintre cele…

- Oficiul franco-german pentru tineret organizeaza o intalnire internationala a tinerilor cu tema "Razboi si munca internationala pentru pace", in perioada 14 -18 noiembrie, la Berlin, se arata intr-un comunicat al Ambasadei Republicii Federale Germania in Romania, remis miercuri AGERPRES. …

- Veteranii si militarii raniti in teatrele de operatii din Afganistan si Irak au pus bazele singurului centru medical de tratament si recuperare pentru militari din Romania si din estul Europei. Centrul, format din doua pavilioane, se afla langa la Manastirea Dealu, din comuna damboviteana Aninoasa,…

- Veteranii si militarii raniti in teatrele de operatii din Afganistan si Irak au pus bazele singurului centru medical de tratament si recuperare pentru militari din Romania si din estul Europei. Centrul, format din doua pavilioane, se afla langa la Manastirea Dealu, din comuna damboviteana Aninoasa,…