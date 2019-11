Consiliului Local Timișoara a decis care vor fi tarifele de parcare pentru anul viitor Vești bune pentru șoferi. Aceștia nu vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru a-și lasa mașinile in parcarile municipalitații. Astazi, in ședința extraordinara a Consiliului Local Timișoara, a fost votat proiectul de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor aplicate pentru parcarea pe raza municipiului. Astfel, pentru a-și lasa mașinile in parcarile […] Articolul Consiliului Local Timișoara a decis care vor fi tarifele de parcare pentru anul viitor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

