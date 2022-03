Consiliului Județean propune înființarea unui serviciu public de salvamont în Timiș Consiliul Județean vrea inființarea unui serviciu public de salvamont, pentru a marca și pentru a pune in siguranța traseele și obiectivele turistice montane din Timiș. Autoritațile județene susțin ca o cauza majora a deficitului turistic din zona noastra o reprezinta „obiectivele turistice a caror vizitare comporta riscuri de accidentare” și lipsa masurilor concrete care sa previna eventualele accidente. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

