- Uniunea Europeana va aloca 20 de milioane de euro pentru reconstrucția rețelei feroviare din Moldova. Acest lucru a fost anunțat de ambasada UE in Republica Moldova, a anunțat agenția de știri European Pravda. Sprijinul este acordat sub forma de grant și are ca scop conectarea Moldovei la rețeaua transeuropeana…

- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…

- Rusia nu este interesata de scenariul invadarii militare a Republicii Moldova. Moscova va incerca sa influențeze teritoriul dintre Prut și Nistru prin intermediul guvernelor obediente care spera sa fie instaurate la Chișinau. O spune fostul ministru al Apararii, Vitalie Marinuța, potrivit caruia Rusia…

- Secretarul general NATO Jens Stoltenberg și Nicolae Ciuca au susținut, miercuri, o conferința de presa comuna la sediul NATO din Bruxelles. In cadrul acesteia, premierul roman a transmis ca a a cerut Aliantei sa monitorizeze situatia din Marea Neagra, „avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor…

- Comisia Europeana a propus un pachet de masuri pentru depașirea crizei energetice din Uniunea Europeana cauzata de invadarea Ucrainei de catre Rusia. Despre aceasta anunța RBC-Ucraina, facind referința la declarația președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European. Potrivit…

- Klaus Iohannis: Romania are sanse mai mari sa intre in Schengen Foto: Arhiva. România are sanse mai mari sa intre în spatiul Schengen, în actuala conjunctura de securitate, afirma presedintele Klaus Iohannis. El se afla la Praga, unde participa la prima reuniune…

- Eurodeputatul considera ca Uniunea Europeana trebuie creasca sprijinul pentru Republica Moldova dupa noile reduceri de livrari de gaze operate de Gazprom și așteapta din partea Comisiei Europene noi propuneri de a crește sprijinul pentru Republica Moldova in contextul crizei energetice. Fii…

- Consiliul Uniunii Europene a decis miercuri, 14 septembrie, sa prelungeasca durata masurilor restrictive „care ii vizeaza pe cei responsabili de subminarea sau amenințarea integritații teritoriale, suveranitații și independenței Ucrainei” cu inca șase luni, pana la 15 martie 2023, a anunțat organismul,…