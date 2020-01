Anul 2020 este mai bogat cu o zi. De unde vine diferenţa

Anul acesta persoanele născute pe 29 februarie îşi vor putea sărbători ziua de naştere. Aceasta pentru că, 2020 este an bisect, are 366 de zile, iar luna februarie, 29, în loc de 28. Din patru în patru ani este nevoie ca celei de-a doua luni din an să-i fie adăugată o zi. [citeste mai departe]