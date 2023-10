Consiliul UE adoptă un nou cadru pentru a promova sistemele de transport inteligente Pentru a accelera tranzitia digitala si mobilitatea mai inteligenta in UE, Consiliul European a adoptat, luni, un cadru nou pentru implementarea sistemelor de transport inteligente (STI), prin revizuirea directivei din 2010, informeaza un comunicat de presa al Presedintiei spaniole. "Sistemele de transport inteligente ne pot face sa castigam timp, pot reduce emisiile si ambuteiajele si pot simplifica planificarea calatoriilor. Adoptarea de astazi a noii directive este o etapa importanta pe calea noastra catre o mobilitate mai inteligenta, mai sigura si mai eficienta in Europa", a declarat ministrul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

