- Ministrii de finante ai UE intentioneaza sa mearga inainte cu 26 de membri pentru a debloca imprumutul exceptional de 18 miliarde de euro promis Ucrainei pentru 2023, ocolind astfel vetoul Ungariei, a aratat presedintia ceha a Consiliului UE intr-o reuniune la Bruxelles. Fii la curent cu cele…

- Ungaria s-a opus marti prin veto pachetului in valoare de 18 miliarde de euro sub forma de ajutor macrofinanciar pentru Ucraina pentru anul 2023 propus de Comisia Europeana, iar din acest motiv Uniunea Europeana va cauta acum o solutie - cu sprijinul restului statelor din blocul comunitar.

- Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa la Bruxelles, sustinuta dupa o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, ca aceasta suma reprezinta aproximativ 45% din suma oferita Kievului de catre Statele Unite. Borrell a adaugat ca UE va ”continua sa izoleze Rusia la nivel international”…

- Este a 255-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. SUA pregatește un nou pachet de asistența militara de 400 de milioane de dolari. Armata ucraineana a doborat vineri opt drone de origine iraniana.

- Ajutorul militar suplimentar, anunțat miercuri, 28 septembrie, de Pentagon, consta in echipamente care vor fi livrate la Kiev in cateva luni, relateaza AFP, citata de Agerpres . Departamentul apararii din SUA precizeaza ca este vorba despre echipamente militare menite sa intareasca apararea Ucrainei…

- Consiliul a adoptat, marti, in mod formal decizia de a acorda Ucrainei asistenta macrofinanciara (AMF) suplimentara in valoare de 5 miliarde euro, in regim de urgenta, arata un comunicat al institutiei. Pe 9 septembrie, la reuniunea informala a Consiliului ECOFIN de la Praga, ministrii de finante…

- Ucraina a primit o noua asistenta financiara internationala, de 1,5 miliarde de dolari. Premierul ucrainean Denis Smihal a multumit sambata Statelor Unite pentru sprijinul acordat, dupa ce Ucraina a primit o noua asistenta financiara internationala, de 1,5 miliarde de dolari, transmite Reuters. ”Bugetul…