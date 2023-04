Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, in cadrul intrevederii fiind discutata propunerea de crestere a valorii tichetelor de masa la 35 de lei sau chiar la 40 de lei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Nicolae Ciuca a participat,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a participat, luni, la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, in urma discutiilor, premierul Nicolae Ciuca cera ca pana pe 15 mai Ministerul Muncii sa agreeze formula finala pentru viitorul cadru normativ privind dialogul social.…

- Intalnirea, la care alaturi de ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, și ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, au mai participat reprezentanți ai Guvernului, ai Confederațiilor sindicale și patronale, a avut loc in contextul modificarilor și completarilor la Legea nr. 367/2022 privind…

- Discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor s-au incheiat luni cu un acord pentru continuarea discuțiilor vizand majorarea valorii tichetelor de masa de la 1 iulie 2023.Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului Național Tripartit…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune ca Romania este in grafic in ceea ce priveste deficitul bugetar, el mentionand ca in discutiile cu Comisia Europeana aceasta apreciaza ca Executivul de la Bucuresti s-a adaptat de fiecare data. „Suntem in regula (cu deficitul – n.r.). Sambata o sa aveti iar…

- Potrivit Guvernului, participantii au evidentiat evolutia buna a sistemului bancar, care se bucura de stabilitate si lichiditate peste media europeana. ”Premierul a prezentat oportunitatile generate de fluxurile financiare importante, in contextul in care Romania beneficiaza in urmatorii sase ani de…

- Economie AJFP Teleorman / Precizari privind anularea unor obligatii fiscale martie 8, 2023 14:10 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman aduce la cunostinta contribuabililor ca prin Legea 43/2023 a fost legiferata prevederea referitoare la anularea diferentelor de obligații fiscale…

- Comisia Europeana si-a manifestat deschiderea de a dialoga in continuare cu autoritatile romane in ceea ce priveste modul de interpretare a calculului cifrei de afaceri a companiilor care intra sub incidenta Regulamentului privind masurile de urgenta in domeniul energiei, iar acest dialog va continua…